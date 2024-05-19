В Севастополе отразили ракетную атаку ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе завершено отражение атаки Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — следует из сообщения.

До этого Развожаев сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны в регионе. По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины гражданская инфраструктура региона не пострадала.

17 мая Развожаев сообщил о временной приостановке городского освещения и движения электротранспорта в из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме этого, из-за нехватки электроэнергии в городе отменили занятия во всех школах, детских садах, а также колледжах и техникумах.

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.