В Израиле полиция разогнала антиправительственный митинг

Израильские полицейские применили водометы и конные отряды, чтобы разогнать незаконную акцию протеста в Тель-Авиве против правительства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Митингующие вышли на улицы, требуя освободить заложников из сектора Газа. Демонстрация закончилась столкновениями с полицией и задержаниями.

В конце апреля волна массовых демонстраций протеста прокатилась в Израиле. Крупнейший митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. Участники акции требовали от властей согласиться на условия сделки, которые выдвигают палестинские радикалы, чтобы добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Также митингующие выступили за проведение досрочных выборов, так как считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию с заложниками лежит на нынешнем правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Тем временем по США прокатилась волна пропалестинских митингов, в которых участвуют студенты ведущих вузов страны. Так, Колумбийский университет пригрозил исключением захватившим корпус студентам.

Ранее в Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль.