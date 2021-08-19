Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу у Капитолия

Правоохранительные органы установили личность человека, который заявил о бомбе в автомобиле на парковке в районе библиотеки конгресса США. Об этом во время брифинга рассказал представитель полиции Капитолия, сообщает CNN.

По его словам, подозреваемый прибыл к конгрессу утром не черном автомобиле.

«Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора», — сказал представитель полиции.

Сотрудник правоохранительных органов уточнил, что некоторые близлежащие дома были эвакуированы, а сотрудники конгресса находятся в отпуске.

«Переговоры продолжаются», — заявил он, добавив, что мотивы подозреваемого пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что полицейские Капитолия начали расследование после поступившей угрозы взрыва около библиотеки Конгресса, находящейся в Вашингтоне. Жителей и гостей столицы США попросили избегать данный район.