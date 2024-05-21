Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина

Следователи проводят обыск в квартире у бывшего помощника экс-депутата Государственной думы Валерия Рашкина — Николая Степанова в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Степанов подозревается в связях с беглым политиком Ильей Пономаревым. В отношении Пономарева из-за связей со спецслужбами Украины следственными органами возбужден ряд уголовных, в том числе о госизмене и оправдании терроризма », — отметил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд отменил решение Кунцевского районного суда, который отказал бывшему депутату Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении (УДО).

В октябре 2021 года экс-депутата Рашкина обвинили в незаконной охоте. В ночь на 29 октября в Лысогорском районе в багажнике автомобиля Lada Largus, которым управлял Рашкин, были обнаружены части туши лосихи и разделочные инструменты, после чего на бывшего парламентария завели уголовное дело.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области назначил Рашкину наказание за незаконную охоту — три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, тоже на два года.

23 мая Саратовский областной суд отклонил апелляцию депутата по делу о незаконной охоте, после чего приговор по делу Рашкина вступил в законную силу.

Ранее экс-депутат Рашкин назвал размер своей пенсии.