В Тебризе началась церемония прощания с погибшими при крушении президентского вертолета

В иранском городе Тебриз проходит церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом страны Эбрамихом Раиси и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что в траурном шествии принимают участие несколько тысяч человек, большая часть из них облачены в одежды траурных цветов. Похороны пройдут в разных городах. После шествия гробы отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети.

До этого официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер говорил, что Соединенные Штаты получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.