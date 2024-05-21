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Мигрант изнасиловал школьницу в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге мигранта обвинили в изнасиловании школьницы

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Depositphotos

Во Фрунзенском районе Петербурга задержан 19-летний гражданин Узбекистана, молодого человека подозревают в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает «78.ru».

15-летняя петербурженка подверглась домогательствам и изнасилованию, по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержан 19-летний гражданин Узбекистана.

Известно, что молодой человек находился в России нелегально, на миграционном учете он не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининграде огласили приговор местному жителю, который изнасиловал школьницу, шантажируя ее интимными снимками. 35-летний мужчина познакомился в сети с 14-летней школьницей. Он уговорил девочку принять участие в фотосессии, несовершеннолетняя пришла в гости к новому знакомому. Мужчина убедил ребенка позировать в нижнем белье, а потом начал приставать. Злоумышленник заставил школьницу встретиться с ним и изнасиловал. Фотографа удалось задержать, было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Новосибирской области подросток заманил девочку в переулок и надругался.

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