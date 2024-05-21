Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще пить коньяк

Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%

close
100%
Shutterstock

В январе — апреле россияне купили 4,6 млн декалитров (дал) коньяка. Это на 8,3% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

По итогам первых четырех месяцев также заметно выросли продажи слабоалкогольных напитков — на 7,8%, до 6 млн дал.

Кроме того, увеличился спрос на винодельческую продукцию. За январь — апрель продажи виноградных вин достигли 17,8 млн дал (+2%), игристых — 6,8 млн дал (+13,6%).

Водки за эти четыре месяца было реализовано 24,4 млн дал, что на 0,8% больше прошлогоднего результата.

Всего за период продажи алкогольной продукции в России выросли на 4,2% год к году и составили 73,95 млн дал (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

С 1 мая в России значительно выросли акцизы на винодельческую продукцию. Акциз на тихие вина повысили с 34 до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 до 141 рубля за литр.

Ранее был назван самый популярный алкогольный напиток в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами