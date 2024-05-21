Россияне стали чаще пить коньяк

В январе — апреле россияне купили 4,6 млн декалитров (дал) коньяка. Это на 8,3% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

По итогам первых четырех месяцев также заметно выросли продажи слабоалкогольных напитков — на 7,8%, до 6 млн дал.

Кроме того, увеличился спрос на винодельческую продукцию. За январь — апрель продажи виноградных вин достигли 17,8 млн дал (+2%), игристых — 6,8 млн дал (+13,6%).

Водки за эти четыре месяца было реализовано 24,4 млн дал, что на 0,8% больше прошлогоднего результата.

Всего за период продажи алкогольной продукции в России выросли на 4,2% год к году и составили 73,95 млн дал (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

С 1 мая в России значительно выросли акцизы на винодельческую продукцию. Акциз на тихие вина повысили с 34 до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 до 141 рубля за литр.

Ранее был назван самый популярный алкогольный напиток в России.