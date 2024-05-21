Стало известно, будет ли капитан «Спартака» переходить в «Динамо»

Московское «Динамо» не будет подписывать контракт с капитаном «Спартака» Георгием Джикией, который покидает клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в клубе не обсуждали возможность сотрудничества с 30-летним защитником.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков.

Ранее Георгия Джикию призвали перейти в «Локомотив», чтобы стать лидером.