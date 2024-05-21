Украинский дрон-камикадзе атаковал авто с людьми под Белгородом

В результате атаки на Белгородский район 21 мая погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль, в котором были водитель и его семья. При взрыве погибла женщина, ее муж и свекор с осколочными ранениями попали в городскую больницу №2 в Белгороде, а свекровь с открытой черепно-мозговой травмой доставили в областную клиническую больницу.

До этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал находящихся дома местных жителей не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице, найти укрытие.

В Минобороны РФ сообщали, что 21 мая над Белгородской областью уничтожили реактивный снаряд и два беспилотника ВСУ. По данным ведомства, ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку ВСУ атаковать российские объекты беспилотниками самолетного типа и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

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