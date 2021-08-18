Замена паспорта на смарт-карту в России будет необязательной

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что менять бумажный паспорт на смарт-карту будет необязательно.

По его словам, граждане сами будут решать, хотят ли они поменять бумажный паспорт на смарт-карту.

Ранее Шадаев рассказал, что решение о замене паспорта смарт-картой планируется принять к концу 2021 года.

В ноябре 2020 года сообщалось, что МВД России совместно с Минцифры намеревалось ввести электронные паспорта в пилотном режиме. Предполагалось, что документ будет выглядеть как обычная пластиковая карточка с электронным носителем информации, а основные данные можно будет считать с помощью мобильного приложения.