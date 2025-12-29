Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи — 2026

Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в 2026 году. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи», — говорится в документе.

Указом президент возложил функции оператора по организации и финансовому обеспечению мероприятий по подготовке фестиваля на АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». Глава государства также рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ оказать содействие в подготовке фестиваля.

Указ также закрепляет состав комитета по подготовке и проведению фестиваля и президиум.

В сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде прошел слет Всемирного фестиваля молодежи, который объединил 2 тысячи человек из России и 120 стран мира.

В прошлом году Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории «Сириус». Тогда был установлен мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы.

