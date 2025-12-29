Размер шрифта
ВСУ атаковали четыре округа Белгородской области

Губернатор Гладков: пять жителей Белгородской области ранены из-за атаки БПЛА
Evgeniy Maloletka/AP

Пять человек пострадали при атаках украинских беспилотников на четыре округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в В Белгородском округе на перекрестке дорог Бессоновка — Орловка от удара беспилотника по легковой машине две женщины получили баротравмы. У одной из них также диагностированы осколочные ранения плеча. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, их направили на дальнейшее обследование.

Еще две женщины были ранены в Грайворонском округе в селе Замостье: у одной из них — баротравма, у другой — множественные ссадины рук и ног. Медики оказали им помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме того, в Грайворонскую центральную районную больницу обратился мужчина с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.

В результате атак дронов повреждено несколько легковых автомобилей. Кроме того, в селе Замостье повреждены фасад и остекление частного дома, в селе Глотово — ворота частного дома.

До этого сообщалось, что украинские дроны повредили здание школы в Белгородской области.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина.

