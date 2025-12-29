Размер шрифта
Сенатор Перминов назвал цели атаки Киева на резиденцию Путина

Сенатор Перминов: атака на резиденцию Путина направлена против мирных инициатив
Сергей Пятаков/РИА Новости

Инцидент с атакой на резиденцию президента России Владимира Путина является целенаправленной акцией по срыву мирного диалога между лидерами РФ и США. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Перминов в беседе с РИА Новости.

«Действия так называемых «друзей» Зеленского, координируемых из Лондона, полностью соответствуют старому принципу «англичанка гадит». Их цель — заблокировать мирный процесс и не допустить формирования принципиально новой архитектуры глобальной безопасности. Фактически это диверсия, нацеленная на подрыв инициатив президентов двух стран», — отметил политик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средства противовоздушной обороны (ПВО), уточнил министр.

Ранее Зеленский сделал заявление на фоне обвинений Киева в попытке удара по резиденции Путина.

