В Петербурге осужденный сбежал из суда

В Петербурге разыскивают мужчину, который сбежал из суда перед приговором
Global Look Press

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге начали розыск рецидивиста, который сбежал из зала суда перед оглашением обвинительного приговора за уклонение от административного надзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По словам главы пресс-службы Дарьи Лебедевой, доставленный в Московский районный суд Петербурга обвиняемый Сергей Байков покинул здание в тот момент, когда судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Суд признал Байкова виновным по делу об уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), назначил ему семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и объявил его в розыск из-за побега.

Ранее мужчина был судим за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозу расправой.

В начале декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о депортации из Таиланда россиянина, находившегося в международном розыске и осужденного за угрозы и нанесение телесных повреждений своей сожительнице. Мужчину доставили в Россию сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД.

Ранее из психбольницы в Волгоградской области сбежали осужденные.

