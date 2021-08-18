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Родственники погибших в авиакатастрофе с вертолетом Ми-8 на Камчатке опознали их тела

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Родственники погибших в авиакатастрофе с вертолетом Ми-8 на Камчатке опознали их тела, сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что тела всех погибших в авиакатастрофе на Камчатке подняты со дна Курильского озера.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн руб.: 2 млн руб., которые положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.

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