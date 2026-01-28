Размер шрифта
Американист рассказал, как Трампа могут отстранить от власти

Аналитик Дудаков: демократы используют тему здоровья Трампа в политических целях
Global Look Press

Американские СМИ стали чаще писать о якобы проблемах со здоровьем у президента США Дональда Трампа потому, что действуют в интересах демократической партии, которая не прочь сместить главу государства. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков. Он отметил, что процесс смещения президента США политически сложен и требует согласия конгресса.

Политолог напомнил, что Трамп – человек возрастной, в 2026 году ему стукнет 80 лет, поэтому «он и говорит по-другому, медленнее, он чаще какие-то ляпы совершает, чаще оговаривается, чаще путается в показаниях, чем это было 10 лет назад».

«Здесь, скажем так, проявляется еще и, конечно, фактор предвзятости мейнстримовых медиа американских, которые не замечали зачастую проблемы (экс-президента США. – «Газета.Ru») Джо Байдена, но гиперболизируют проблемы Дональда Трампа, которые действительно есть, но все-таки они не такие масштабные, как были у Байдена», — подчеркнул собеседник.

По словам Дудакова, для демократов и либеральной общественности США это повод вновь поднять разговор об использовании 25-й поправки конституции США, которая позволяет отстранить действующего президента от власти, если тот недееспособен.

«Для этого нужно согласие больше половины членов президентского кабинета и вице-президента. Если президент, то есть действующий глава государства, с этим не согласен, он может это оспорить, и тогда решение уже остается за конгрессом. И там нужно две трети голосов набирать в обеих палатах для того, чтобы в реальности отстранить президента от власти», — пояснил аналитик.

Дудаков добавил, что американское общество «устало» от возрастных политиков, поэтому на предстоящих президентских выборах 2028 года будет запрос на более молодых представителей истеблишмента. Речь, скорее всего, пойдет о Джей Ди Вэнсе, вице-президенте США, Гэвине Ньюсоме, губернаторе Калифорнии, а также о Гретхен Уитмер, губернаторе Мичигана.

До этого врач-психиатр, нарколог Василий Шуров заявил «Газете.Ru», что Трамп «максимально далек» от болезни Альцгеймера, никаких видимых признаков расстройств у него не наблюдается.

Ранее Трамп заявил, что блестяще сдал три теста на когнитивные способности.
 
