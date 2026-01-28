Размер шрифта
МИД Украины вызвал посла страны Евросоюза в Киеве

Сийярто: МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве для возражений
Efrem Lukatsky/AP

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве, чтобы выразить возражения по поводу призывов Будапешта к прекращению финансирования Киева. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он отметил, что это не заставит правительство Венгрии изменить свою политику в отношении Украины.

«Украинцы вновь выразили недовольство тем, что в национальной петиции [руководству Европейского союза] венгерский народ выразит свое мнение о намерении Брюсселя и Киева потратить деньги Венгрии на функционирование и вооружение Украины», — написал Сийярто.

В то же время министр отметил, что власти Украины не объяснили, почему в последние дни они неоднократно позволяли себе грубые оскорбления членов правительства Венгрии, в том числе премьер-министра Виктора Орбана. Сийярто указал, что такие высказывания звучали со стороны президента Украины Владимира Зеленского, а также главы МИД Украины Андрея Сибиги, говорившего даже о какой-то «гитлеризации».

До этого Виктор Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции.

Ранее Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз.
 
