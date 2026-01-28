Размер шрифта
Пьяный мужчина не смог окунуться в озеро на Крещение и напал на полицейского

В Москве пьяный мужчина не смог поучаствовать в крещенских купаниях и устроил дебош. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел около полуночи 19 января в Косино-Ухтомском районе Москвы. По данным источника, 48-летний Дмитрий Шалавин собирался окунуться в Святом озере, но не смог попасть на территорию парка, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Услышав отказ от охранников, Шалавин стал агрессивным и принялся мешать другим гостям. Он перегородил вход, матом требуя его пропустить, в результате чего на место вызвали правоохранителей. Те пытались успокоить мужчину, однако он вцепился в куртку одного из полицейских и порвал ее.

Разбушевавшегося уроженца Кузбасса задержали и отдали под суд по обвинению в мелком хулиганстве. Во время заседания он признал вину и получил 15 суток административного ареста.

Ранее полуголый пьяный мужчина бегал по отелю в Сочи и ломился к постояльцам.
 
