Вера Брежнева отказалась от имени и выступлений на русском

Певица Вера Брежнева завершила карьеру на российском рынке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Брежнева отказалась от своего имени и перестала выступать на русском языке. Теперь артистка поет под псевдонимом Vira. Mash подчеркнул, что певица поет, разговаривает, а также ведет дела исключительно на украинском языке. Исполнительница больше не берет заказы у россиян. Отмечается, что команда знаменитости проверяет национальность у заказчика перед согласованием выступлений.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

24 июня 2025 года журналистка Алена Жигалова рассказала, что Брежнева чуть не упала со сцены на концерте в Кишиневе. Она также утверждала, что исполнительница выступала под фонограмму на мероприятии.

Ранее сообщалось, что дочь Веры Брежневой распродает свои брендовые вещи.