Путин обсуждал с Трампом возможность встречи с Зеленским

Вопрос встречи президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским несколько раз поднимался в ходе телефонных разговоров российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ушаков сообщил, что хотел бы сказать «несколько слов» по поводу заявления о том, что Зеленский готов к встрече с президентом России. По словам помощника Путина, этот вопрос «для нас не новый».

Подобная встреча обсуждалась несколько раз «в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом», сказал он.

«В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», — сказал Ушаков.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и принадлежности Запорожской АЭС. По его словам, Украина рассчитывает на подписание мирного плана из 20 пунктов при условии, что он будет согласован. Министр подчеркнул, что остаются «неувязки» по более чувствительным моментам. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориях и ЗАЭС, он ответил утвердительно.

