Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Путин обсуждал с Трампом возможность встречи с Зеленским

Ушаков: тема встречи Путина и Зеленского поднималась в беседах с Трампом
Global Look Press

Вопрос встречи президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским несколько раз поднимался в ходе телефонных разговоров российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ушаков сообщил, что хотел бы сказать «несколько слов» по поводу заявления о том, что Зеленский готов к встрече с президентом России. По словам помощника Путина, этот вопрос «для нас не новый».

Подобная встреча обсуждалась несколько раз «в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом», сказал он.

«В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», — сказал Ушаков.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и принадлежности Запорожской АЭС. По его словам, Украина рассчитывает на подписание мирного плана из 20 пунктов при условии, что он будет согласован. Министр подчеркнул, что остаются «неувязки» по более чувствительным моментам. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориях и ЗАЭС, он ответил утвердительно.

Ранее в Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!