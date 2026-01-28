Размер шрифта
Новосибирская клиника поплатится за неудачную пластику, сделанную москвичке

«КП»: в Новосибирске клиника заплатит пациентке за неудачную пластику
Пациентка отсудила у клиники из Новосибирска компенсацию за неудачную пластическую операцию. Об этом сообщает nsk.kp.ru.

Женщина прилетела из Москвы для проведения липофилинга груди у хирурга, у которого ранее успешно оперировалась. Однако вечером перед операцией ей сообщили, что процедуру будет проводить другой врач. Пациентка согласилась, дополнительно попросив ввести остатки жира в ягодицы для коррекции. После операции она очнулась в палате интенсивной терапии под кислородной маской, и врач, по ее словам, к ней даже не зашел, чтобы поинтересоваться ее состоянием.

Вернувшись в Москву, женщина обнаружила серьезные осложнения — асимметрию груди, деформацию живота и чрезмерно увеличенные ягодицы из-за, по ее словам, введения избыточного объема жира.

Суд, рассмотрев дело, обязал медицинское учреждение выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 159 тысяч рублей за проведенную экспертизу.

Ранее россиянин взыскал 2 млн рублей с пластических хирургов за неудачную ринопластику.
 
