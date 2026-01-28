Размер шрифта
Вере Брежневой предрекли потерю миллионов и забвение после отказа от имени и русских песен

Продюсер Дворцов призвал признать Брежневу иноагентом после отказа от имени
Музыкальные продюсеры Павел Рудченко и Сергей Дворцов в разговоре с «Газетой.Ru» предрекли Вере Брежневой забвение и полный крах карьеры. Они считают, что певица совершила ошибку, отказавшись от имени и песен на русском языке, и ее необходимо признать иностранным агентом.

Павел Рудченко отметил, что Брежнева поставила на себе «крест», когда решила больше не выступать для русскоязычной аудитории.

«Вера не может определиться: то она поет русскоязычные песни, то она не поет. При этом она понимает, что основной контент у нее именно русскоязычный и хиты, благодаря которым ее знают. Отказываясь от этого, она ставит на своей карьере крест. Если она будет действовать, исходя из своих заявлений, то ее ждет забвение и причем довольно скорое. О ней скоро все забудут, как об артистке, ей придется искать вообще другую профессию», — заявил продюсер.

Мнение Рудченко поддержал Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что, несмотря на украинское гражданство, необходимо проверить деятельность Брежневой.

«Вот мы увидели, как с Веры Брежневой слетела ее единственная маска и появилось истинное лицо. Она отказалась от русских песен, а это говорит о том, что ее пора признать иноагентом. Я обращаюсь к Минюсту и прошу проверить ее на экстремистскую деятельность и на финансирование ВСУ. Ее ждет забвение. Она потеряет миллионы. Вера падает быстро. Я могу сказать, что она зря сделала такой выбор. Потерять российскую аудиторию — это значит потерять Россию», — отметил Дворцов.

Mash сообщил, что Вера Брежнева теперь выступает под псевдонимом Vira и поет только на украинском языке. Также певица отказалась от старых хитов и корпоративов для россиян.

Ранее Вера Брежнева показала фото в бикини.
 
