Трамп предупредил Иран о возможных ударах

Трамп: следующая атака на Иран будет намного хуже
Evelyn Hockstein/Reuters

Американские военные готовы нанести намного более разрушительный удар по Ирану, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе. Об этом социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке — никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!» — написал он.

До этого глава Белого дома заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.
 
