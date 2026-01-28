Размер шрифта
В Подмосковье мошенники обманули участника СВО на миллионы рублей

МВД: в Подмосковье 25-летний участник СВО отдал мошенникам 5 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Подмосковье мошенники обманули 25-летнего участника СВО на 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

По данным ведомства, военный обратился с заявлением о мошенничестве в дежурную часть Ивантеевского отдела полиции УМВД России «Пушкинское».

«Потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который убедил мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования», — пояснила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Оперативникам удалось установить личность и задержать 26-летнего жителя Москвы, который был курьером в преступной схеме. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанный мужчина помещен под стражу, полицейские продолжают поиски его подельников.

23 января жены участников СВО из Крыма рассказали о проблемах с застройщиком, который должен был предоставить им дома по льготной ипотеке.

По словам одной из женщин, что в 2024 году вместе с мужем они взяли ипотеку, первый взнос перечислили компании. За год специалисты возвели только фундамент, сейчас стройка не ведется.

Подобная ситуация произошла и с другой женой участника СВО. В ее «доме» возвели стены, но постройка уже является аварийной. Соответствующее заключение следует из экспертизы.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.
 
