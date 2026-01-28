Размер шрифта
Кремль пригласил Зеленского в Москву для переговоров с Путиным

Ушаков: Зеленский приглашен в Москву на переговоры с Путиным
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ушаков подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

«Если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву и при этом гарантировано обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы», — сказал Ушаков, добавив, что об этом неоднократно говорил и сам Владимир Путин, общаясь с журналистами.

По словам представителя Кремля, главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, а также ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов.

В конце прошлого года Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным в любом формате. При этом он отмечал, что готов на подобные контакты при условии, если они приведут к прекращению огня и окончанию конфликта.

Ранее в Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского.
 
