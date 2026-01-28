Размер шрифта
Дороги в Норильске построят из шлаков и вскрышных пород рудников «Норникеля»

Шлаки рудников «Норникеля» используют для строительства дорог в Норильске
Шлаки и вскрышную породу с рудников «Норикеля» будут использовать для строительства дорог в Норильске. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор центра компетенций «Использование вторичных материальных ресурсов в строительной отрасли» Александр Лунев.

По его словам, шлаки и вскрышную породу, образующиеся при добыче никеля и меди, долгое время считали побочной продукцией, фактически отходами. Разработку для компании «Норникель» ведет Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет.

«Проведенные исследования показали, что это ценное сырье, которое может быть использовано в качестве щебня, щебеночно-песчаных смесей, заполнителей в бетонах, а также просто использоваться как техногенный грунт», — отметил Лунев.

Отмечается, что капитальный ремонт автомобильной дороги Норильск — Дудинка может стать перспективным объектом для использования новой технологии.

2 декабря «Газета.Ru» сообщала, что ученые Пермского Политеха совместно с МАДИ, РОСДОРНИИ и Российской академией транспорта разработали новый класс материала — полидисперсную битумную суспензию, которую можно хранить до сорока лет в герметичной упаковке и применять даже при –15°С.

Главная особенность суспензии — ее стабильность и пластичность в условиях отрицательных температур. По словам профессора ПНИПУ Андрея Кочеткова, в состав входят минеральный порошок, вода и вязкий битум, который вводится в смесь порционно при температуре не ниже 155°С. Резкий перепад приводит к тому, что битум распадается на микроскопические сферические частицы, которые тут же покрываются известняковой взвесью. Получается своеобразный «запечатанный» битум, в котором минеральная оболочка работает как твердый эмульгатор и не дает частицам слипаться.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать обувь, которая не подведет на скользкой дороге.
 
