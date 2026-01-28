«Слава Путина не дает покоя»: в Госдуме объяснили, на кого равняется президент США

Репутация президента России не дает покоя его американскому коллеге Дональду Трампу, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению депутата, президент США, который повесил совместную фотографию с Путиным в Белом Доме, тоже хочет стать собирателем земель.

«Есть ощущение, что слава Путина, как собирателя земель русских, не дает покоя Дональду Трампу. Он очень хотел бы походить на российского президента, но пока ничего добавить к США ему так и не удалось. Кроме того, внутри страны положение весьма шаткое – в отличие от России, где абсолютное большинство населения совершенно искренне поддерживает своего национального лидера», — считает он.

Журавлев также выразил мнение, почему в Белом Доме нет изображений лидеров европейских стран или Украины.

«Отношения – как минимум, уважительные, иначе в своем кабинете Трамп точно не стал бы напоказ вывешивать совместное фото. Но вряд ли дружеские – среди тех, с кем ему было приятно общаться в политике, Путин не раз называл Берлускони или Шредера, а к Трампу относился по высказываниям с уважением, упоминал стратегическое мышление и политический вес американского президента. Кстати, заметьте, что изображений кого-либо из европейских лидеров в Белом доме и вовсе нет, как, впрочем, и Зеленского – в США, очевидно, вовсе не считают нужным с ними считаться», — заключил депутат.

Журналисты до этого сообщили, что на стенах в Белом Доме появилась совместная фотография президента России и президента США. Она была сделана в Анкоридже 15 августа 2025 года в ходе визита Владимира Путина на Аляску. Лозунгом того саммита был Pursing Peace, в переводе – «стремление к миру». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября, США передали РФ набросок мирного плана по Украине. В его основу легли договоренности той встречи в Анкоридже.

