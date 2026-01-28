Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Перевозка грузов автотранспортом по России подорожала

Стоимость грузоперевозок в России выросла на 12%
Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock/FOTODOM

Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 г. выросли на 12%. Об этом свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU, пишут «Ведомости».

Основатель биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде подчеркнул, что первая половина прошлого года стала чрезвычайно сложной для отрасли. Ряд компаний столкнулись с большими убытками из-за рухнувшего спроса.

Отмечается, что в прошлом году рост стоимости по некоторым направлении вырос еще сильнее. Например, из Омска в Новосибирск он составил 40%, по направлениям МоскваСанкт-Петербург и Воронеж – Волгоград – 30%.

Только два маршрута стали исключениями: ЕкатеринбургСамара и Санкт-Петербург – Великий Новгород. По этим направлениям цены снизились на 5% в годовом выражении.

В прошлом году также сообщалось, что стоимость грузовых автоперевозок по России. Об этом свидетельствует исследование «АвтоГрузЭкс», «Авто-ПЭК» и ГЛТ.

Ранее в России захотели снизить страховые тарифы для большинства видов перевозок.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!