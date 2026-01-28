Перевозка грузов автотранспортом по России подорожала

Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 г. выросли на 12%. Об этом свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU, пишут «Ведомости».

Основатель биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде подчеркнул, что первая половина прошлого года стала чрезвычайно сложной для отрасли. Ряд компаний столкнулись с большими убытками из-за рухнувшего спроса.

Отмечается, что в прошлом году рост стоимости по некоторым направлении вырос еще сильнее. Например, из Омска в Новосибирск он составил 40%, по направлениям Москва – Санкт-Петербург и Воронеж – Волгоград – 30%.

Только два маршрута стали исключениями: Екатеринбург – Самара и Санкт-Петербург – Великий Новгород. По этим направлениям цены снизились на 5% в годовом выражении.

Ранее в России захотели снизить страховые тарифы для большинства видов перевозок.