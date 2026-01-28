Размер шрифта
В российском городе заметили гало с двумя ложными солнцами

В Саратове наблюдали яркий эффект гало с двумя ложными солнцами
Telegram-канал «Саратовский университет | СГУ»

В Саратове жители засняли редкий эффект гало с двумя ложными солнцами. О нем рассказал в своем Telegram-канале ученый-метеоролог, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Максим Червяков.

«Сегодня утром Саратов увидел невероятное небесное шоу. Многие из вас наблюдали и делились кадрами яркого солнечного гало с двумя «ложными солнцами» — паргелиями», — написал он.

По словам специалиста, эффект гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, которые находятся высоко в атмосфере, в перистых облаках.

15 декабря прошлого года в небе над Москвой также наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно оно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.
 
