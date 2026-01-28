Размер шрифта
Проводник выгнал подростка из поезда в 40-градусный мороз в Забайкалье

В Забайкальском крае подросток, ехавший в колледж, проспал свою остановку и оказался на улице в 40-градусный мороз. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам матери 16-летнего студента колледжа, сын ехал на занятия и уснул. Проводник не стал будить юношу и высадил его на следующей станции в 150 км от колледжа.

Подросток оказался на улице в сильный мороз, растерялся и не мог найти здание вокзала. Ему помогли случайные прохожие. Мать юноши обратилась в транспортную прокуратуру с жалобой на действия работника железной дороги.

До этого в Барнауле водитель такси высадил женщину на 9-м месяце беременности после просьбы включить печку в салоне. Ранее водитель автобуса высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки.

