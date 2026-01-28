Премьер Дании признала невозможность защитить Европу без участия США

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что в нынешних условиях Европе будет «крайне сложно защитить себя» без участия Соединенных Штатов. Так она прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не справится без США в обеспечении безопасности, сообщает The Guardian.

Она объяснила свою позицию тем, что «если посмотреть на разведку, ядерное оружие и так далее, мы зависим от США». В то же время премьер Дании подчеркнула, что Европа «способна сделать больше, чем сейчас публично говорится».

До этого Рютте заявил, что эпоха опеки Соединенных Штатов Америки над европейской безопасностью подошла к концу, а без американцев Европа не сможет защитить себя.

Комментируя это высказывание, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что члены Североатлантического альянса, их союзники и европейские страны могут защитить себя от любой угрозы, откуда бы она ни исходила.

Ранее еврокомиссар предложил создать Совет безопасности Европы.