Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Премьер Дании признала невозможность защитить Европу без участия США

Премьер Дании Фредериксен: Европе будет крайне сложно защитить себя без США
Annegret Hilse/Reuters

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что в нынешних условиях Европе будет «крайне сложно защитить себя» без участия Соединенных Штатов. Так она прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не справится без США в обеспечении безопасности, сообщает The Guardian.

Она объяснила свою позицию тем, что «если посмотреть на разведку, ядерное оружие и так далее, мы зависим от США». В то же время премьер Дании подчеркнула, что Европа «способна сделать больше, чем сейчас публично говорится».

До этого Рютте заявил, что эпоха опеки Соединенных Штатов Америки над европейской безопасностью подошла к концу, а без американцев Европа не сможет защитить себя.

Комментируя это высказывание, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что члены Североатлантического альянса, их союзники и европейские страны могут защитить себя от любой угрозы, откуда бы она ни исходила.

Ранее еврокомиссар предложил создать Совет безопасности Европы.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!