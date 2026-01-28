Размер шрифта
В Подмосковье произошел крупный пожар в конюшне

МЧС: в Горках Ленинских горит конюшня на площади 4,5 тысячи квадратных метров
Павел Лисицын/РИА Новости

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел крупный пожар на территории конюшни. Об этом сообщило управление МЧС России по Московской области в мессенджере Max.

«В поселке городского типа Горки Ленинские горит кровля конюшни. Предварительно, площадь пожара составляет 4520 квадратов. По данным администрации, животных в конюшне не было», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в тушении огня задействовали 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Калуге произошел сильный пожар на автомобильном заводе Volkswagen, где сейчас собирают машины российского бренда Tenet (Chery). Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

Накануне пожар произошел на территории агрокомплекса в деревне Духанино в Московской области. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что огонь охватил пластиково-литейный цех.

Ранее в Москве потушили пожар на крыше предприятия.
 
