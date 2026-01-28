Размер шрифта
Стало известно, когда ЦСКА выберет замену Дивееву

ЦСКА выберет замену Дивееву в течение полутора недель
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА приступил к поискам нового центрального защитника после ухода Игоря Дивеева. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Клуб намерен определиться с кандидатурой игрока в ближайшие неделю-полторы. На данный момент для рассмотрения есть несколько вариантов.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее тренер «Зенита» остался доволен дебютом Дивеева после перехода из ЦСКА.
 
