В Госдуме объяснили, почему ослабление доллара не беспокоит Трампа

Президент США Дональд Трамп в краткосрочном плане прав, считая отличным курс упавшего доллара, — а вот ситуация с российским рублем принципиально иная. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Умеренная девальвация валюты полезна при проведении реиндустриализации, так что в этом отношении Трамп в краткосрочном плане прав. Кроме того, в США приняты разработанные в его окружении законы, легализующие инвестиции доллара в криптовалюты и, соответственно, превращающие их в качественно новый инструмент обеспечения доллара. В перспективе это поддерживает доллар. Ситуация с рублем принципиально иная: после западных санкций против ММВБ Банк России не стал создавать биржевой механизм определения курса рубля, в результате чего он определяется в целом нерыночным способом. Это создает новые серьезные риски, на которые справедливо указывают почти все неангажированные аналитики», — сказал Делягин.

В ходе рабочей поездки в город Де-Мойн штата Айова Дональд Трамп заявил, что не считает курс американского доллара слишком низким. Он отметил, что с американской валютой «все отлично».

27 января агентство Bloomberg сообщило, что трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США. В публикации отмечается, что за все время, с момента, когда агентство в 2011 году начало собирать подобные данные, премия за краткосрочные опционы достигла самого высокого уровня.

До этого сообщалось, что доллар в ходе второго президентского срока Трампа обесценился почти на 3%. По итогам 2025 года покупательская способность доллара сократилась на 2,6%. Причинами подобной динамики стали инфляция и смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы(ФРС) США.

Ранее Трамп заявил, что БРИКС пытается подорвать статус доллара как мирового стандарта.