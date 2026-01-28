Размер шрифта
Адвокат рассказал, можно ли носить футболки с изображением чертей

Адвокат Жорин: одежда с адской тематикой не запрещена законом
Shutterstock

Одежду с изображением адской или демонической тематики носить не запрещено, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. По его словам, запрет сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) в России касается лозунгов и оскорбления чувств верующих.

«В российском законодательстве отсутствует общий запрет на изображения чертей, демонов или иных фантастических персонажей. Законодательные ограничения касаются публичного демонстрирования и пропаганды экстремистской символики, а также действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих при наличии соответствующей цели и контекста. В настоящее время в Российской Федерации признано экстремистским и запрещено так называемое «Международное движение сатанизма (организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) (сатанистов)». При этом это не означает автоматического запрета на любые изображения демонической или «адской» тематики как жанра. Юридическое значение имеет вопрос о том, воспринимается ли конкретное изображение или надпись как символика запрещенной экстремистской организации либо как форма ее пропаганды», — отметил он.

Жорин добавил, что публиковать в соцсетях фотографии в одежде с демоническими фотографиями можно, но без оскорбляющих подписей.

«Для привлечения к ответственности важно не само изображение, а его содержание, использование и контекст. Призывы, лозунги, агитация, публичная идентификация себя с запрещенным движением или демонстративное противопоставление религиям могут повлечь правовые риски. Само по себе изображение персонажа из сериала таких признаков, как правило, не содержит. Публикация фотографий в такой одежде в целом допустима. Риски появляются в тех случаях, когда изображение сопровождается комментариями, которые могут быть истолкованы как идеологическая или религиозная агитация, либо используется в контексте, способном быть расцененным как оскорбление религиозных чувств. Юридическое значение имеет не сама картинка, а тот публичный смысл, который ей придается, и контекст ее использования», — заключил адвокат.

Ранее адвокат объяснил, можно ли носить футболку с чертиком из сериала «Очень странные дела».
 
