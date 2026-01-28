В Госдуме предложили сделать бесплатным первое высшее образование

Рост цен на обучение в вузах России нужно остановить, а первое высшее образование — сделать бесплатным. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Общее количество бюджетных мест в российских вузах в этом году остается прежним – около 620 тысяч человек. Да, кое-где, например, по инженерным специальностям, число мест увеличили на 1100 с лишним мест, в сельхозвузы – почти на 600 мест. Но в медицинские – всего на 166 мест. Это при том, что у нас в государственных медучреждениях не хватает больше 20 тысяч врачей. И это только по официальным данным, а в реальности — больше. В это самое время цены на обучение в вузах растут с опережением инфляции. В 2025 году стоимость платного обучения в вузах в среднем выросла на 12%. При этом в Москве рост был выше среднего – 15,7%, в Санкт-Петербурге – 11,1%, в регионах – около 11%. В отдельных вузах и по отдельным специальностям рост и вовсе дикий – на 40–60%. Учиться в России в абсолютных цифрах становится гораздо дороже, чем в Европе, не говоря уже о разном уровне зарплат», — отметил Миронов.

По его мнению, рост цен на образование говорит о том, что «государство экономит» на бесплатном образовании и на зарплатах преподавателям, но зато «дает вузам зарабатывать».

«В итоге за все платят граждане! Очень удобно! Только вот отвечает ли такой экономный подход интересам страны? Сильно сомневаюсь! Настаиваем на том, чтобы первое высшее образование было бесплатным для граждан, как и записано в Конституции. Если стране нужны инженеры, программисты, медики, педагоги — делайте обучение по этим специальностям полностью бесплатным! И платите нормальную зарплату преподавателям. Тогда им не придется подрабатывать, а у молодежи появится больше возможностей для получения качественного образования», — заключил Миронов.

Ранее президент России продлил до 2030 года пилотный проект по реформе высшего образования.