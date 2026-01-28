Легенда сборной России назвал главное открытие Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у игроков азербайджанского «Карабаха» сумасшедшая самоотдача в Лиге чемпионов.

«Кто меня удивил в этом розыгрыше Лиги чемпионов? «Карабах». Никто не знает, в чем их секрет. У них сумасшедшая самоотдача. Наверное, на них сильно не настраиваются, благодаря этому они могут набирать очки. Они зарабатывают в Лиге чемпионов приличные деньги, популяризируют футбол. Футболисты «Карабаха» показывают свой уровень в Лиге чемпионов, повышая свою трансферную стоимость, а также повышая вероятность перейти в другой клуб», — сказал Булыкин.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» идет на 18-м месте. В последнем туре общего этапа «Карабах» сыграет на выезде с английским «Ливерпулем».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Артем Дзюба оценил перспективы сборной России после возвращения на турниры.