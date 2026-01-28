Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Фото

Долина, Бондарчук, Маликов. Кто пришел на прощание с соведущим «Вечернего Урганта»

Снежный циклон в Москве: оранжевый уровень опасности и транспортный коллапс
В Казани выбрали «Мисс Татарстан»
От рабочих до генсеков: какими были советские дачники
Стройотряды и поездки "на картошку". Как студенты жили в СССР

В Москве 28 января прошла церемония прощания с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым. В траурный зал на Троекуровском кладбище принесли множество венков от телеканалов, продюсерских команд и проектов, с которыми он работал на протяжении многих лет.

Почтить память Александра Олейникова пришли Федор Бондарчук, Лариса Долина, Константин Эрнст, Дмитрий Маликов, глава фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева, президент AVM Media Александр Митрошенков и другие известные представители медиасферы.

Зрителям Олейников был знаком как ведущий программ «Мое кино», «Мои новости», «Моя звезда», «Ваша музыка» на ТВ-6, а также проекта «Ох уж эти дети!» на НТВ. В 2013 году он стал одним из соведущих шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Как продюсер и автор идей Олейников работал с такими проектами, как «Скандалы недели», «Такси ТВ-6» и «Наши любимые животные». В начале 2000-х он возглавлял программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия».

Кроме того, он принимал участие в создании более 30 фильмов и сериалов, включая «Любовь-морковь», «Лиговка», «Соколова подозревает всех», «Призраки Арбата» и «Детектив на миллион».

Фотографии с церемонии прощания с Олейниковым — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!