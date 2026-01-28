Долина, Бондарчук, Маликов. Кто пришел на прощание с соведущим «Вечернего Урганта»

В Москве 28 января прошла церемония прощания с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым. В траурный зал на Троекуровском кладбище принесли множество венков от телеканалов, продюсерских команд и проектов, с которыми он работал на протяжении многих лет.

Почтить память Александра Олейникова пришли Федор Бондарчук, Лариса Долина, Константин Эрнст, Дмитрий Маликов, глава фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева, президент AVM Media Александр Митрошенков и другие известные представители медиасферы.

Зрителям Олейников был знаком как ведущий программ «Мое кино», «Мои новости», «Моя звезда», «Ваша музыка» на ТВ-6, а также проекта «Ох уж эти дети!» на НТВ. В 2013 году он стал одним из соведущих шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Как продюсер и автор идей Олейников работал с такими проектами, как «Скандалы недели», «Такси ТВ-6» и «Наши любимые животные». В начале 2000-х он возглавлял программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия».

Кроме того, он принимал участие в создании более 30 фильмов и сериалов, включая «Любовь-морковь», «Лиговка», «Соколова подозревает всех», «Призраки Арбата» и «Детектив на миллион».

Фотографии с церемонии прощания с Олейниковым — в галерее «Газеты.Ru».