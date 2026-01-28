Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Латвия разрабатывает план перекрытия автомобильных дорог на востоке страны

Минобороны Латвии: в стране работают над планом перекрытия автодорог на востоке
pskov.ru

Латвия работает над подробным планом перекрытия автомобильных дорог и железнодорожных путей радом с восточной границей страны, где граничит с Россией и Белоруссией. Об этом в эфире местного телевидения рассказал глава Минобороны республики Андрис Спрудс, передает «Интерфакс».

«Если военная угроза усилится, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог», — заявил он.

Министр отметил, что на данный момент военный совет при президенте Латвии и министерство транспорта и связи уже представили обобщенные выводы по этому вопросу.

18 января власти Латвии сразу на месяц продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Ограничения начали действовать с сентября и постоянно продлеваются. По заявлению властей республики, ограничения введены для усиления контроля над воздушным пространством, тестирования систем акустического наблюдения за дронами и противодействия им. Исключения возможны только для полетов, санкционированных министерством обороны Латвии.

Ранее на латвийском телевидении решили включать рекламу вместо выступления россиян на ОИ-2026.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!