Латвия разрабатывает план перекрытия автомобильных дорог на востоке страны

Минобороны Латвии: в стране работают над планом перекрытия автодорог на востоке

Латвия работает над подробным планом перекрытия автомобильных дорог и железнодорожных путей радом с восточной границей страны, где граничит с Россией и Белоруссией. Об этом в эфире местного телевидения рассказал глава Минобороны республики Андрис Спрудс, передает «Интерфакс».

«Если военная угроза усилится, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог», — заявил он.

Министр отметил, что на данный момент военный совет при президенте Латвии и министерство транспорта и связи уже представили обобщенные выводы по этому вопросу.

18 января власти Латвии сразу на месяц продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Ограничения начали действовать с сентября и постоянно продлеваются. По заявлению властей республики, ограничения введены для усиления контроля над воздушным пространством, тестирования систем акустического наблюдения за дронами и противодействия им. Исключения возможны только для полетов, санкционированных министерством обороны Латвии.

