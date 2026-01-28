Размер шрифта
Адвокат объяснил, можно ли носить футболку с чертом из сериала «Очень странные дела»

Адвокат Жорин: футболка из сериала «Очень странные дела» не пропагандирует сатанизм
Netflix

Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что футболка с логотипом вымышленного клуба «Адский огонь» из сериала «Очень странные дела» не пропагандирует сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), — несмотря на то, что на ней изображен черт.

«Футболки с Hellfire Club из сериала «Очень странные дела» сами по себе не являются автоматически запрещенной символикой и не образуют пропаганду сатанизма. В обычной ситуации их ношение допустимо, так же как и публикация фотографий в такой одежде, при отсутствии агитационного или провокационного контекста. Hellfire Club — вымышленный клуб из сериала «Очень странные дела». Изображение чертика является элементом художественного образа и отсылкой к поп-культуре, настольным ролевым играм и стилистике подростковых «ужастиков». С юридической точки зрения это атрибут художественного произведения, а не самостоятельный религиозный или идеологический символ», — отметил он.

Адвокат отметил, что футболка из сериала – нейтральный продукт. При условии, если отсутствует лозунг.

«В правоприменительной практике футболка с символикой сериала обычно воспринимается как нейтральный культурный продукт. При отсутствии надписей, призывов, ритуальной атрибутики и иных признаков агитации поводов для претензий, как правило, не возникает. При этом решающее значение имеет контекст. Одна и та же картинка в сопровождении комментария «мой любимый сериал» и та же картинка с агитационным или религиозно-провокационным текстом будут оцениваться по-разному. На данный момент не известно о публичных случаях привлечения к ответственности именно за ношение или публикацию фотографий в футболке с символикой Hellfire Club», — добавил он.

Сериал «Очень странные дела» вновь обрел популярность с выходом последнего сезона в ноябре 2025 года. В декабре сообщалось, что сериал Netflix посмотрели более 1,2 миллиардов раз. Вместе с ним стала популярна и атрибутика на маркетплейсах – мерч с монстрами, героями и футболка Hellfire Club. В сериале ее носили герои-члены игрового клуба в настольную игру Dungeons & Dragons.

Финал сериала вышел в канун Нового года. Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году.

Ранее в Совфеде предложили создать «Чебурляндию».
 
