«На пути домой»: США спустя три недели отпустили российских моряков с танкера «Маринера»

Вашингтон спустя три недели после задержания танкера «Маринера» отпустил российских членов экипажа. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, моряки уже находятся на пути домой. Распоряжение об освобождении россиян президент США Дональд Трамп дал еще 9 января, однако граждан РФ, как и других моряков, продолжали удерживать на судне. Сойти на берег они смогли только 26 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российских членов экипажа нефтяного танкера «Маринера», который захватили США, отпустили и отправили на родину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« [Российские моряки] отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию », — рассказала она.

О задержании «Маринеры» в водах Северной Атлантики стало известно 7 января. Судно шло под флагом России — по данным российского Минтранса, танкер получил временное разрешение на него 24 декабря.

В Вашингтоне же сообщили, что «Маринера» была захвачена американскими военными в связи с нарушением санкций. По словам властей США, судно являлось частью теневого флота Венесуэлы . Генеральный прокурор США Пэм Бонди также рассказала, что члены экипажа захваченного танкера находятся «под полноценным расследованием», а «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения.

Что известно об экипаже?

По данным СМИ, на борту «Маринеры» находилось 28 членов экипажа. Среди них было 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, — грузин, трое индусов и двое россиян.

9 января российский МИД сообщил, что президент США Дональд Трамп в ответ на обращение Москвы распорядился отпустить российских моряков . Однако через две недели замглавы ведомства Сергей Рябков рассказал, что Вашингтон до сих пор удерживает российских граждан.

«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера «Маринера», — уточнил Рябков.

25 января генконсульство России в Эдинбурге также сообщало, что так и не получило доступа к задержанных россиянам и продолжает добиваться встречи с ними. На следующий день члены экипажа танкера за исключением капитана и его помощника покинули судно и сошли на берег в шотландском городе Инвернесс, пройдя оформление в центре армейского резерва.

Как рассказала главный прокурор Шотландии Рут Чартерис, мужчин разместили в гостинице в городе Элгин. При этом ни один из них не подавал прошение о предоставлении убежища . Пятеро членов экипажа, по данным Sky News, заявили, что хотят отправиться в США, остальные же поедут в другие страны.

Что же касается капитана «Маринеры» Автандила Каландадзе и его первого помощника, то мужчин, по словам Чартерис, вывезли с территории Великобритании. Адвокат жены капитана Аамер Анвар сообщил, это произошло под покровом ночи. Сейчас моряки находятся на борту судна береговой охраны США «Манро».

Какая судьба ждет украинских членов экипажа «Маринены», на данный момент неизвестно. Последний раз посольство Украины в США сообщало 9 января, что находится в постоянном контакте с американскими ведомствами и уже обратилось в Госдепартамент США с требованием обеспечить консульский доступ к украинцам.