В Ираке обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны

Кандидат в премьеры Ирака обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

Кандидат в премьер-министры Ирака Нури аль-Малики считает, что США пытаются вмешаться во внутренние дела его страны. Об этом он написал в социальной сети X.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о прекращении помощи Ираку, если кабинет министров страны возглавит Нури аль-Малики.

«Мы категорически отвергаем вмешательство США во внутренние дела Ирака и считаем это нарушением нашего права на суверенитет. Я продолжу выполнять порученные мне обязанности до самого конца в интересах иракского народа и из уважения к его воле», — написал аль-Малики.

Выборы в Ираке должны были состояться 27 января. Однако заседание Совета представителей было перенесено из-за отсутствия кворума. Новая дата процедуры пока не назначена.

До этого сообщалось, что иракские вооруженные силы берут под контроль авиационную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, которая ранее использовалась силами международной коалиции под руководством США.

Ранее в армии Ирака заявили, что не позволят воевать с их территории.