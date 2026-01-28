Размер шрифта
В Кузбассе школьник решил пошутить и смонтировал видео с терактом в гимназии

Подросток из Кемерово смонтировал и опубликовал фейковое видео теракта в школе
Виталий Аньков/РИА Новости

В Кемерово подросток решил пошутить и смонтировал фейковое видео теракта в гимназии. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Видео и текст «срочной новости» подросток разместил в своем Telegram-канале. Отмечается, что на этом канале школьник публиковал фото и видео других своих хулиганских действий.

Публикация, на которой сверстники избивают и оскорбляют одного из учеников гимназии, привлекла внимание сотрудников полиции. Они оперативно установили личность «шутника», им оказался ученик седьмого класса. Стражи порядка провели с ним и его законным представителем профилактическую беседу. Telegram-канал был удален.

До этого 14-летнего подростка из Тверской области приговорили к семи годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и попытку совершения теракта. По версии следствия, в мае прошлого года подросток получил в одном из мессенджеров задание от украинского куратора провести разведку в административном здании и изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Выполняя указания куратора, фигурант попытался поджечь здание, но ему не удалось совершить задуманное, так как его арестовали. Школьник также состоял в одной из террористических организаций, запрещенных в РФ, отметили в следкоме.

Сам подросток на допросе сообщил, что в мессенджере от неизвестного ему поступило предложение о безопасной работе — отвезти сумку из Торжка в Вышний Волочек. Он должен был доставить сумку с зажигательной смесью к военному комиссариату. Фигуранта признали виновным по двум статьям УК, отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

Ранее ученик школы в Нижнекамске напал с ножом на уборщицу.
 
