Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Вернувшиеся из-за рубежа москвичи получили штрафы на более чем 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

С 1 августа ведомство направило почти 8 тысяч уведомлений гражданам, приехавшим из-за границы не передавшим результаты тестирования на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

Несмотря на информирование жителей столицы, около 2% вернувшихся с отдыха за границей, не выполнили указанные требования.

«По результатам рассмотренных судами дел, 1597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 миллионов 290 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Сочи будут штрафовать туристов, не сделавших прививку.