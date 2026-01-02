«Кержаков больше достоин»: ветеран «Зенита» о бомбардирском споре

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что нападающий Александр Кержаков больше достоин звания лучшего бомбардира сборной России, чем форвард Артем Дзюба. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я считаю, что Кержаков заслуженно забивал в сборной, а Дзюба незаслуженно. Я считаю это ненормально. Выпустить Кержакова с Гренадой, он тоже забьет. Просто посмотрите, кому забивал Кержаков и кому Дзюба. На мой взгляд, Александр больше достоин», — cказал Угаров.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. При этом в РФС сообщили, что раз организатором матча является Немецкий футбольный союз, то решение должен выносить он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

