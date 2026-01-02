Размер шрифта
Посол России в Норвегии увидел в призыве северных активистов «ростки здравого смысла»

Посол Корчунов считает, что норвежцы уже не верят страшилкам про Россию
Владимир Трефилов/РИА Новости

Посол России в Норвегии Николай Корчунов положительно расценил инициативу группы североевропейских общественников, призвавших свои правительства начать прямые переговоры с Москвой. Свое мнение он высказал в комментарии для РИА Новости.

Глава дипмиссии отметил, что, несмотря на доминирование антироссийских настроений в западных медиа, в информационном поле Норвегии начинают появляться признаки более взвешенного подхода.

«Постепенно начинают пробиваться ростки прагматизма и здравого смысла», — сказал Корчунов.

Он напомнил о недавнем открытом письме, которое подписали 32 активиста из стран Северной Европы. В нем содержится призыв к властям этих государств начать прямые переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине и выстраивании новой архитектуры европейской безопасности.

«Со своей стороны, полагаем, что отказ европейской «партии войны» от курса на милитаризацию и эскалацию в ущерб насущным потребностям собственного населения является необходимой предпосылкой для достижения устойчивого мира», — добавил посол.

При этом Корчунов констатировал, что эксперты и журналисты, пытающиеся объективно анализировать ситуацию, в Норвегии зачастую подвергаются давлению и клеймятся как «агенты Кремля».

31 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад охвачен «ужасом» из-за краха концепции «поставить Россию на место».

Ранее Захарова поставила «диагноз» нынешним властям Европы. 

