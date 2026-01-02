БПЛА ударили по четырем регионам России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над четырьмя регионами страны и Азовским морем 11 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. В Ростовской области ликвидировали шесть БПЛА, два — в небе над Татарстаном, по одному — в Воронежской области, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

