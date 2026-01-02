Размер шрифта
Сроки возвращения Сафонова в строй после травмы увеличились

Thaier Al-Sudani/Reuters

Сроки восстановления российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова после перелома руки увеличились до пяти-шести недель. Об этом пишет издание L'Equipe.

Изначально сообщалось, что Сафонову потребуется для восстановления от трех до четырех недель. Голкипер возобновил тренировки с командой, но не использует левую руку и носит защитный бандаж.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее Сафонов опубликовал видеопоздравление с Новым годом.
 
