Зеленский подписал указ о назначении Буданова и нового главы ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский официально оформил ранее анонсированные кадровые перестановки в руководстве офиса президента и разведки. Соответствующие указы опубликованы в четверг на его официальном сайте.

Согласно документам, главой офиса президента назначен Кирилл Буданов, который ранее возглавлял Главное управление разведки (ГУР). Руководителем же ГУР стал Олег Иващенко.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича главой офиса... Назначить Иващенко Олега Ивановича руководителем главного управления разведки», — указано в тексте указов.

Напомним, о своем решении предложить Буданову новую должность Зеленский сообщил накануне. Бывший глава разведки это предложение принял.

2 января Кирилл Буданов согласился на предложение Владимира Зеленского возглавить офис президента. По мнению украинского лидера, Буданов имеет «особый опыт» и у него «достаточно сил», чтобы достичь необходимых результатов. Чем известен новый глава офиса президента Украины и как отреагировали на его назначение в России, где его обвиняют в терактах, — в материале «Газеты.Ru».

