Сальдо оценил мощь от средств поражения ВСУ при теракте в Хорлах

Сальдо: средств поражения при атаке ВСУ в Хорлах хватит на ликвидацию бункера

Средств поражения, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили при атаке по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, было бы достаточно для уничтожения укрепленного бункера. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Чудом выжившие люди рассказывают страшные вещи. Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера», — заявил он.

По словам губернатора, всем пострадавшим в результате теракта окажут финансовую поддержку.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

